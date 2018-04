Elezioni 2018: Campobasso, divieti in Piazza Vittorio Emanuele e via Nobile

In vista delle elezioni regionali di domenica, dalle ore 7 del 21 aprile, fino al termine, sarà vietata la sosta e la circolazione in Piazza Vittorio Emanuele, ovvero dalla Chiesa della Libera fino all’incrocio di viale Elena. Divieto di sosta e chiusura al traffico anche in via Nobile dalle ore 7 del 22 aprile, fino al completamento della consegna dei plichi elettorali.