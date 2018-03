Giochi invernali Special Olympics, l’atleta del Cus Molise Paola Giorgetta centra l’argento nei 50 metri

Seconda gara in due giorni e seconda medaglia per Paola Giorgetta. L’atleta del Cus Molise impegnata a Bardonecchia nei giochi nazionali invernali Special Olympics, ha messo in bacheca l’argento nella categoria 22-29 anni nella gara dei 50 metri con le racchette da neve. Una medaglia che fa il paio con quella d’oro conquistata nella giornata di ieri nella gara dei 25 metri e che conferma le qualità di un’atleta e di una ragazza che ha regalato e continuerà a regalare al Molise e al Cus tante soddisfazioni in diversi sport.

La campionessa di Montemitro ha messo sulla pista in provincia di Torino cuore e tanta grinta, armi che le hanno permesso di centrare il secondo gradino del podio nonostante l’agguerrita concorrenza. Quello centrato da Paola Giorgetta è un risultato straordinario che la proietta nella maniera migliore possibile ad un altro appuntamento di prestigio che si intravede all’orizzonte: i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics in programma a Montecatini Terme dal 4 al 10 giugno prossimi. Nella circostanza l’atleta del Cus Molise sarà impegnata nel nuoto e cercherà di arricchire ulteriormente il suo palmares sportivo con altre medaglie.