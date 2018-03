Hammers: le Ladies under 16 seconde a Napoli si preparano per la trasferta di Frascati

Con un secondo posto nel raggruppamento di domenica scorsa a Napoli, le Ladies under 16 degli Hammers, sono tornate in campo guidate da coach Gaeta bissando il positivo esordio di febbraio nel campionato di categoria.

Le giovanissime rugbiste rossoblù hanno dato filo da torcere alle più blasonate avversarie dell’Amatori Napoli per la vittoria di giornata, ritornando a casa comunque con una prestigiosa vittoria contro il Torre del Greco per 28 a 7.

La verve e il coraggio delle piccole Ladies ha fatto sudare le proverbiali sette camice alle avversarie dell’Amatori, che hanno domato con fatica l’esuberanza delle molisane, vincendo di misura per 22 a 12 lo scontro diretto.

Domenica, per le ragazze di coach Gaeta, un nuovo test importante da affrontare in quel di Frascati, con il raggruppamento del campionato interregionale under 16 che si svolgerà questa volta in terra laziale, da affrontare con una sicurezza nei propri mezzi sempre maggiore, visto che in campo le piccole Ladies hanno mostrato di essere capaci di giocare senza sudditanza contro chiunque.