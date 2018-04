Il ricordo di Giuseppe Manente con un convegno e concerto in omaggio

Oggi alle ore 17, presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica “L. Perosi” di Campobasso”, sulla scia delle celebrazioni appena terminate per il 150esimo anniversario della nascita del compositore Giuseppe Manente, si terrà una manifestazione per conoscere meglio e ricordare questa figura.

La manifestazione si aprirà con una presentazione storica della professoressa Enza Ciullo, Bibliotecaria del Conservatorio “Perosi”, seguiranno gli interventi del Generale Antonio Marco Appella, Comandante Regionale Molise della Guardia di Finanza e del professor Alberto Mammarella, docente di Storia della musica presso il Conservatorio “L. Perosi” che focalizzeranno la figura dell’uomo e militare, e quella del compositore, fondatore e primo direttore della Banda della Guardia di Finanza. Sarà, questa l’occasione per presentare nuovamente il prezioso volume Il maestro Giuseppe Manente fondatore della banda musicale della Guardia di Finanza, scritto da Sergio Bucci ed Alberto Mammarella e nato dalla felice collaborazione istituzionale e scientifica tra il Comando della G.d.F ed il Conservatorio di Campobasso.

La seconda parte della serata sarà interamente dedicata alla scoperta sonora del M° Manente. Saranno, infatti eseguiti, brani per ensemble di mandolini (Reverie de poete, Wally, la marcia del primo Reggimento dei Radiotelegrafisti del Genio), l’ Album per pianoforte e L’album di Marisetta, brani per voce e pianoforte, flauto e pianoforte nonché il celeberrimo Concerto per clarinetto e pianoforte. La serata si concluderà con l’esecuzione di tre marce per banda (Monte Cengi, Dalle Azzorre e Ricordo di Cairo) eseguite dall’Orchestra dei Fiati del Conservatorio “Perosi”.

Un evento, dunque, da non perdere, un’occasione unica per ascoltare un repertorio di rara esecuzione e fine bellezza.