Impiantistica sportiva, il sindaco di Cantalupo del Sannio soddisfatto per il finanziamento ottenuto

Lo scorso lunedì 19 febbraio 2018 sono stati ufficializzati gli investimenti per 21 milioni di euro destinati all’impiantistica sportiva i quali, consentiranno di realizzare strutture adeguate alle nuove normative tecniche. Di questa cifra sono stanziati dalla Regione Molise 15 milioni di euro e la restante parte è in cofinanziamento con i Comuni interessati.

Il primo cittadino Achille Caranci ha dichiarato che “All’interno di questi finanziamenti per il Comune di Cantalupo nel Sannio sono previsti complessivamente 100mila euro destinati ai seguenti interventi: rifacimento del campo di bocce, opere di miglioramento a corredo del campetto polivalente ubicato in piazza Alfonso Perrella consistenti nello specifico nel rifacimento della pavimentazione con erbetta sintetica e realizzazione di opere di allontanamento delle acque superficiali, sistemazione e videosorveglianza dell’intera area esterna. Altro traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione è il recepimento dei finanziamenti destinati alla viabilità minore in particolare sono stati finanziati i ” lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza delle strade comunali” per un importo di € 395.000,00, un intervento a diretto servizio della popolazione che vive nelle numerose frazioni, che rappresentano la struttura identitaria del territorio Cantalupese.

Al fine di ridare la giusta visibilità al centro storico si riporta inoltre l’ottenimento del finanziamento di € 128.250,00 utile al completamento e all’adeguamento sismico della Casa Comunale ubicata in piazza De Majo, nonchè sede COC (Centro Operativo Comunale di Protezione Civile).

Il risultato conseguito con la progettazione, finanziamento e quindi realizzazione di tali interventi, risponde appieno agli obbiettivi programmatici dell’amministrazione comunale che ha trovato nel Presidente Frattura e nell’assessore Nagni degli interlocutori attenti e capaci di leggere i bisogni reali della cittadinanza, mettendosi a disposizione in un confronto serrato dove si è verificata la necessità concreta ed esplorata la fattibilità dei vari interventi, senza lasciare nulla al caso: si rimarca questa collaborazione perché non ci sono stati i piani alti e quelli bassi della amministrazione e della politica, ma c’è stato, davanti agli occhi di noi amministratori di un piccolo comune e degli amministratori regionali, il territorio e i suoi abitanti, le esigenze reali e gli interventi prioritari, necessari alla vita del nostro Paese”.

L’Assessore Nagni, ha espresso soddisfazione anche per questo intervento che “Permetterà al comune di Cantalupo sia di procedere a consistenti interventi di risistemazione delle strade comunali, che necessitavano di interventi urgenti, sia di poter procedere al restyling delle infrastrutture locali che grazie alla loro fruibilità continueranno a essere luogo di riferimento e di aggregazione locale per i cittadini”.