Jelsi : Carabinieri a scuola per parlare di cultura della legalità

Nella mattina odierna il Vice Comandante della Stazione Carabinieri di Jelsi (CB) Maresciallo Capo Pucci Carmine ed il Comandante della Compagnia Carabinieri di Campobasso Magg. Nestola Valeria si sono recati presso la scuola elementare e media di quel Comune per incontrare gli studenti ed affrontare argomenti legati alla formazione della cultura della legalità. Tale iniziativa rientra nell’ ambito dei consueti cicli di incontri che l’ Arma tiene annualmente presso gli Istituti scolastici del territorio per trattare di volta in volta argomenti ritenuti più attuali e contingenti, soprattutto per spiegare determinati fenomeni e prevenirne il loro verificarsi. Fra le tematiche trattate oggi è rientrato il fenomeno dell’ abuso di alcool e dell’ uso di sostanze stupefacenti, il bullismo, in tutte le sue espressioni ed in particolare quella telematica, il cosiddetto cyberbullismo. La platea studentesca, ha accolto l’ iniziativa con vivo interesse ascoltando con attenzione e riflessione gli argomenti affrontati. Nei prossimi giorni e settimane seguiranno analoghi incontri dell’ Arma presso le scuole del capoluogo e della provincia .