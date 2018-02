Larino, consegnata la prima carta d’identità elettronica

Nella giornata di ieri, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Larino, è stata consegnata la prima carta di identità elettronica. La città frentana entra, dunque, a far parte dei Municipi italiani presso cui è attivo il nuovo servizio.

“La Carta di identità elettronica – ha spiegato il sindaco Notarangelo – attesta l’identità del cittadino. Inoltre, è valida come documento per l’espatrio e per identificarsi al fine di usufruire di servizi per i quali è richiesto un documento di riconoscimento, per esempio ottenere alloggio in alberghi, o richiesto da chi fornisca il servizio o venda una merce per identificare l’acquirente. La CIE può inoltre essere sfruttata anche per richiedere un’identità digitale SPID e usata per accedere ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche Amministrazioni”.

La nuova Carta di identità elettronica, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

“Un nuovo ed innovativo servizio per la cittadinanza – ha concluso Notarangelo – che potrà essere chiesto alla scadenza della propria Carta d’identità o in seguito al suo smarrimento, furto o deterioramento. Inoltre, il nuovo documento elettronico può essere spedito direttamente all’interessato, che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato”.