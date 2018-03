Le città del futuro, architetti di Molise e Abruzzo a confronto verso l’VIII congresso nazionale

In vista dell’VIII congresso nazionale degli architetti italiani dedicato alle città del futuro gli ordini provinciali hanno ideato un percorso di “ascolto” con incontri e dibattiti sul territorio che si articola in 14 tappe in tutta Italia, per le quali sono state individuate 14 macro aree regionali. Per la macroarea Abruzzo-Molise il convegno si terrà domani 15 marzo a Chieti presso l’auditorium Cianfarani – La Civitella dalle 9,30 alle 13,30.

Gli incontri sono finalizzati all’ascolto dei territori e alla condivisione con tutti gli architetti italiani dei temi congressuali, con l’intento di costruire, insieme, un pensiero e delle azioni comuni.

L’obiettivo è di avere come protagonisti degli incontri i soggetti rappresentativi delle singole realtà locali: i consigli provinciali, gli iscritti, i responsabili politici territoriali a tutti i livelli, le università gli studenti, gli imprenditori, le associazioni culturali e di categoria.

Inoltre lo scopo è quello di proporre alle figure politiche le tematiche della rigenerazione urbana, della resilienza delle città e della politica del territorio in generale.

La riflessione sul futuro delle città spazierà dall’ambito europeo con la presentazione dell’esperienza di 4 città europee: Amburgo, Londra, Lubiana e Parigi, a quello locale con l’intervento del Cresme, di rappresentanti del governo territoriale e architetti.

Si proseguirà con una tavola rotonda tesa ad identificare lo “stato dell’arte” ed a richiedere precisi impegni da parte delle rappresentanze politiche sul tema della città e del suo sviluppo.

L’evento si configura come un’occasione di confronto aperta a tutti gli architetti sulle problematiche legate alla professione che potranno essere ulteriormente sviluppate in sede di congresso nazionale, che si terrà a Roma nei primi giorni di luglio, ed arrivare alla formulazione di una proposta di Legge per la promozione della qualità dell’architettura da portare all’attenzione del nuovo Governo.

All’incontro partecipa Guido Puchetti presidente dell’ordine degli architetti di Campobasso e rappresentante della Federazione architetti Abruzzo e Molise e l’intero consiglio dell’ordine degli architetti del capoluogo.