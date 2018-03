Hammers Rugby Campobasso, per le Ladies under 16 torneo di alto livello a Vermicino

Trasferta in terra laziale, in quel di Vermicino, per le giovanissime atlete dell’under 16 degli Hammers Rugby Campobasso impegnate nella nuova tappa del campionato interregionale di categoria. Capitanate dalla Della Valle, le ragazze di coach Gaeta si sono ritrovate per la terza volta in stagione ad affrontare compagini di diverse regioni, in questo caso in primo luogo laziali e abruzzesi.

L’elettricità delle giovani Ladies ha reso emozionante questa domenica in casa Hammers, con coach Gaeta che ha preparato tecnicamente nei dettagli le mosse da far applicare in campo a Simonelli e compagne. Le sei compagini presenti si sono affrontate in questo raggruppamento interregionale senza risparmiare energie, spingendo a tutta come spesso accade nelle competizioni seven.

Insieme alle campobassane hanno preso parte al raggruppamento le padrone di casa del Rugby Frascati Union, il Settore Femminile X Roma Rugby, l’Asd Aprilia Rugby, le Belve Neroverdi e il settore femminile dell’Unione Rugby Capitolina.

Le campobassane si sono presentate all’appuntamento schierando come estremo Kaur, all’ala sinistra Uzcategui Di Iorio, all’ala destra Simonelli, a mediano di mischia Gaeta, pilone sinistro Della Valle, tallonatore Sulmona, pilone destro Cisternini e con la Mariano pronta a subentrare.

Inserite nel gironcino con Rugby Frascati Union e le aquilane delle BELVE Neroverdi, le Ladies hanno trovato sulla loro strada delle avversarie fisicamente più strutturate che le hanno lasciato poche possibilità di esprimere il proprio gioco. Infatti, sono arrivate due sconfitte con una sola meta realizzata in proprio favore da Alessandra Gaeta.

Nella finalina per il quinto posto, contro X Roma Rugby, sono ancora due mete di Gaeta a tenere le rossoblu in gioco fino allo sprint finale delle capitoline che vincono l’ultima gara di giornata sotto una pioggia battente.

Per le ragazze di coach Gaeta un’altra bella esperienza di sport e di vita utile alla loro crescita e a quella di tutto il movimento rugbistico femminile molisano.