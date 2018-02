Luciano interviene in tema di sanità: “A favore di quella pubblica”

SPAZIO ELETTORALE – “Sono a favore della sanità pubblica, che rappresenta un servizio essenziale del cittadino; e il settore della sanità, così come tanti altri, va assolutamente tutelato e salvaguardato. Quello della sanità è un tema delicatissimo che credo debba stare al primo posto nell’agenda politica di chiunque voglia mettersi in gioco per la sua terra. Ma per fare ciò bisogna avere delle proposte, delle idee. È molto semplice fare solo polemiche sterili, senza contenuti”.

A parlare il candidato al Senato Nunzio Luciano, anche in seguito ad alcune strumentalizzazioni in merito a dichiarazioni rese in materia sanitaria: “Dico sempre – ha aggiunto Luciano – che bisogna ‘conoscere per deliberare’. Questo vale per tutti eccezion fatta per chi invece di fare politica strumentalizza ad hoc ad ogni occasione. Estrapolare frasi da un contesto generale senza cogliere il senso per fare campagna denigratoria non appartiene alla mia cultura personale. Come ho già detto, io sono assolutamente a favore della sanità pubblica. Ho solo aggiunto che quando il pubblico è inefficiente per i più disparati motivi e quando ci sono disservizi continui, se il privato interviene, naturalmente senza nessun onere a carico del paziente, non vedo dove sia il problema”.

“È chiaro che il presidio pubblico deve essere necessario – ha detto ancora l’avvocato Nunzio Luciano – e che in Molise c’è una situazione non facile. Naturalmente la politica, come ho già avuto modo di rimarcare in diverse occasioni, dovrà svolgere un lavoro importante in tal senso”.