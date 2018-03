Maltratta la moglie mentre è ai domiciliari, 42enne i Termoli finisce in carcere

“Persona socialmente pericolosa, che non ha mostrato segni di ravvedimento della propria condotta antigiuridica”. Così la Polizia ha definito il 42enne di Termoli finito in carcere per maltrattamenti alla moglie, mentre lo stesso si trovava ai domiciliari per un altro reato.

A denunciare l’uomo è stata la donna che ha subito violenza. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti e riferito all’autorità giudiziaria, anche a seguito dell’incompatibilità del comportamento dell’uomo alle misure cautelari alla quali era sottoposto. Dalla Procura di Campobasso è così arrivata l’ordinanza di aggravamento della misura restrittiva grazie alla quale l’uomo è tornato nel carcere di Larino.