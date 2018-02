Messa per l’anniversario della morte di don Giussani e riconoscimento della Fraternità di CL

In occasione del 13° anniversario della morte del Servo di Dio don Luigi Giussani (22 febbraio 2005) e del 36° del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), verrà celebrata una Santa Messa presieduta da S.E. mons. GianCarlo Maria Bregantini martedì 27 febbraio alle ore 20 nella Chiesa della Carità in via Garibaldi, Campobasso.

Questa sarà l’intenzione di preghiera: «Nell’anno del Sinodo dei Giovani chiediamo al Signore di vivere l’intensità di passione educativa per le nuove generazioni che sempre ha animato il pensiero e l’opera di don Giussani».