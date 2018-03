Oratino, la Comunità alloggio per anziani e per malati di Alzheimer diventa realtà. Il 25 marzo apre ‘Il Giardino di Ninetta’

Il 25 marzo ad Oratino sarà inaugurata una comunità alloggio per anziani e per malati di Alzheimer. La struttura, in via Sotto Giardino, è stata realizzata grazie alla volontà dell’amministrazione comunale di Oratino, capeggiata dal sindaco, Luca Fatica, e dall’interessamento della Cooperativa Sociale Ricerca e Progetto di Campobasso, l’azienda che ha risposto all’evidenza pubblica proposta dall’Ente e che gestirà, a partire dal prossimo 2 aprile, “Il Giardino di Ninetta”. Questo sarà infatti il nome della struttura.

Si tratta di un risultato straordinario che finalmente vedrà anche nel piccolo borgo alle porte del capoluogo un centro adibito all’assistenza degli anziani. Un obiettivo, centrato dopo anni di attesa e di vane promesse, che avrà il merito di evitare la “violenza” dell’allontanamento forzato dalle proprie radici. Tanti oratinesi, soli, potranno vivere la vecchiaia in compagnia, usufruendo di una struttura all’interno del paese.

All’inaugurazione, prevista per le 17, parteciperanno il parroco di Oratino, don Giuseppe Graziano, chiamato a benedire il centro e numerose autorità civili e politiche.