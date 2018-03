Pd, Libertucci su scelta del candidato presidente: “Non sia appannaggio di pochi. La politica torni tra la gente”

La scelta del candidato presidente del centrosinistra non sia appannaggio di pochi e di riunioni ristrette. E’ questo, in estrema sintesi, il pensiero espresso da Pino Libertucci, consigliere al Comune di Campobasso e membro assemblea regionale PD, mozione Orlando, che lancia l’idea di un evento pubblico aperto ai partiti, a movimenti, associazioni, e comitati spontanei, per far “scegliere il candidato dalla base”.

“Affidare la scelta a un gruppo ristretto, peraltro – dice Libertucci – responsabile della sconfitta e che in questi anni ci ha portato lontano dai cittadini come non mai, e una scelta lontana dalla realta, miopa e che non accetteremo. Chiedo di ridare la parola al popolo del centrosinistra e di rinunciare ad una scelta fatta in solitudine nella stanza del potere, con accordi sotterranei che mai conosceremo, che non ci porteranno alla vittoria a quel cambio di passo che la gente ci chiede e che ci aspetta”.

“Sono pronto – conclude l’esponente di Palazzo San Giorgio – a sospendermi dal Partito e chiedere a tanti altri iscritti di farlo qualora si voglia continuare con i metodi della vecchia politica”.