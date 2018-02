Politiche 2018, Colavita in tour ad Agnone insieme ai candidati del centrosinistra

Venerdì 16 febbraio 2018 il candidato sul maggioritario al Senato per il centrosinistra, Enrico Colavita, nel pomeriggio sarà ad Agnone, insieme agli altri candidati della coalizione, per prendere parte all’inaugurazione della sede elettorale in via Matteotti, che si terrà alle ore 17.

Alle 18 farà seguito un incontro con i candidati a Palazzo Bonanni.

La serata si concluderà alle 21 con un aperitivo al Caffè Letterario in Piazza Plebiscito.