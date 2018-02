Regionali 2018, il Guerriero Sannita: “Di Giacomo persona di grande levatura morale e intellettuale. Ci auguriamo cambi indea”

Il presidente regionale del movimento del Guerriero Sannita, Giovanni Muccio, interviene sul passo indietro del giudice Di Giacomo per le prossime regionali. “Questo movimento – dice Muccio – aveva condiviso l’appello rivolto da tutti i movimenti civici al magistrato affinché accettasse la candidatura a governatore del Molise”.

“Una condivisione, – prosegue – dettata dalla consapevolezza che il Molise e i molisani hanno bisogno di una persona autorevole, senza conflitti di interesse e di comprovata esperienza giuridica, amministrativa e organizzativa. Doti, queste, che Di Giacomo ha dimostrato di avere, anche impegnandosi, in prima persona, per il mantenimento della Corte d’Appello, garantendo una giustizia di prossimità, preservando l’indotto e scongiurando, così, un più che probabile conseguente impoverimento del tessuto sociale regionale”.

“Il Movimento regionale del Guerriero Sannita, ancora una volta, – fa sapere Muccio – auspica un fronte comune di tutte le forze politiche in generale, con Forza Italia (partito maggioritario della coalizione) in particolare, affinché creino, nel più breve tempo possibile, le giuste condizioni affinchè il giudice Di Giacomo possa prendere in seria considerazione una eventuale proposta di candidatura. Il Guerriero Sannita si augura, altresì, che il magistrato torni sui suoi passi, qualora maturassero le condizioni politiche. Il Molise e i molisani – conclude Muccio – hanno bisogno di persone di grande levatura morale e intellettuale”.