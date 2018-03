Regionali, la settimana prossima Alemanno in Molise per la presentazione della lista del Movimento Nazionale per la Sovranità

“Alle prossime elezioni regionali in Molise vogliamo sicuramente ritagliarci un ruolo importante. Per questo abbiamo dato vita ad una lista con gente nuova, nessun uscente della ‘vecchia politica’, e tanti giovani”. A parlare l’onorevole Gianni Alemanno che nella mattinata di ieri, martedì 20 marzo, ha incontrato il responsabile regionale del Movimento nazionale per la Sovranità, Carlo Perrella.

Alemanno ha anche fatto riferimento alle tematiche che saranno affrontate dal Movimento in campagna elettorale, su tutte quella del lavoro: “Al Sud rappresenta un problema non di poco conto. Per questo abbiamo un programma per il rilancio dell’attività produttiva e dunque del lavoro soprattutto nel meridione. Dobbiamo ridare speranza alle persone e dignità con il lavoro e non con il reddito di cittadinanza così come vorrebbero i Cinque Stelle. Del resto i dati diffusi dall’Istat spiegano perché al Sud l’M5S ha vinto promettendo il reddito di cittadinanza. A differenza del resto del Paese, il Sud sta sprofondando nella disoccupazione, in particolare giovanile. Soprattutto in diverse regioni la situazione è oltre i livelli di emergenza. Di fronte a questa situazione in campagna elettorale il centrodestra non ha saputo contrapporre al reddito di cittadinanza una proposta programmatica altrettanto diretta ed efficace dal punto di vista comunicativo. Noi del MNS – continua Alemanno – avevamo infatti proposto un Piano straordinario per il lavoro al Sud, basato sugli investimenti infrastrutturali, sullo sviluppo di poli industriali e sull’ammodernamento della Pubblica amministrazione. Purtroppo queste idee sono state recepite solo in minima parte nel programma del centrodestra, con il risultato di scoprire il fianco alla demagogia assistenzialista dei pentastellati. Adesso anche in Molise, bisogna rilanciare questi temi. Bisogna inserire un Piano straordinario per il lavoro al Sud con misure chiare e dettagliate e con un impegno preciso sul numero di posti di lavoro che bisogna creare nell’arco dei prossimi mesi. Per contribuire a questo impegno, noi del MNS organizzeremo entro aprile una Conferenza programmatica per il Lavoro al Sud”.

Alemanno prima di congedarsi ha annunciato che tornerà presto in Molise, probabilmente già la settimana prossima, quando il Movimento nazionale guidato in regione da Carlo Perrella, presenterà la propria lista ai cittadini e i principali punti del programma.