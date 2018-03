Rotello, 57enne di San Severo denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere

I Carabinieri di Larino hanno denunciato un 57enne di San Severo, già noto alle forze di polizia, per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I militari della stazione di Rotello, nell’ambito dei quotidiani servizi finalizzati al controllo capillare del territorio e al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno intimato “l’alt” a un autocarro il cui conducente era apparso, alla loro vista, agitato.

Fermato e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un “nunchaku”. L’attrezzo, tenuto conto che il detentore non ha saputo giustificarne il porto, è stato sottoposto a sequestro e il sanseverese, oltre ad essere stato denunciato, è stato anche segnalato alla Questura di CB per l’emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel Comune di Rotello.