Rugby, gli under 14 degli Hammers in campo a metà settimana per recuperare contro il Benevento

Turno infrasettimanale all’ex Romagnoli di Campobasso, mercoledì 14 marzo alle 16.30, per l’under 14 degli Hammers chiamata a recuperare la gara contro i pari età dell’U.S Benevento che si sarebbe dovuta disputare la scorsa domenica e rinviata per dare modo alla selezione regionale Campana dei Classe ‘04, di disputare a San Martino, in terra beneventana, un triangolare che interessava le aree di Campania 2 e Calabria.

Per i giovani rossoblù guidati in panca da coach Andrea Russo, dopo i complimenti giunti nelle ultime settimane e le convocazioni di alcuni elementi come Valentino Di Cristoforo e Giovanni Piunno per la selezione regionale Campana, la gara infrasettimanale contro una società prestigiosa come quella giallorossa dell’U.S Benevento, rappresenta un momento di verifica importante quando si è oramai abbondantemente a metà della stagione.

La crescita di tutto il settore giovanile sia maschile che femminile passa anche da confronti difficili con avversari più pronti e con un’esperienza tecnica e organizzativa maggiore, ma in queste categorie davvero il risultato è l’ultima cosa che conta. Conta molto di più fare esperienza, quel tipo di esperienza che ti permette poi di scendere in campo senza timore, consapevole dei tuoi mezzi e pronto a giocarti le tue possibilità contro qualunque avversario.