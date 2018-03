Rugby, Hammers in trasferta per il colpaccio di giornata

Domenica di responsi importanti questa che arriva per il rugby campobassano. In provincia di Caserta gli Hammers si giocano una fetta importante della loro stagione in C2.

Il quindici di coach Sommellla è chiamato a sventare i tentativi di riaggancio in classifica proprio dei padroni di casa degli Spartacus che tallonano i rossoblù e sono intenzionati a soffiargli il terzo posto della graduatoria.

Per la pattuglia campobassana sarà una trasferta impegnativa in attesa di tornare a giocare davanti al pubblico amico il prossimo 25 marzo contro i più abbordabili Nato Lions.

I casertani sono compagine tosta, con un pacchetto di mischia che sarà capace di rendere la vita difficile all’artiglieria pesante rossoblu capeggiata dal tallonatore Di Iorio e dalla vitalità di Ianniruberto.

Il gioco veloce voluto da coach Sommela dovrà essere più che mai l’espediente tecnico da utilizzare per uscire dalle secche dei raggruppamenti e sfruttare così l’esplosività di Fratianni e Pietrangello innescati dal mediano di mischia Mignogna.

Ai ritorni di Di Bona e alla tenacia di Suliani saranno affidati i tentativi di sorprendere con percussioni improvvise i campani.

Sempre in terra campana, ma al Villaggio del Rugby di Napoli, saranno di scena le Ladies degli Hammers per il raggruppamento valevole per la classifica di Coppa Italia che al momento vede le campobassano seconde, alle spalle dell’Amatori Napoli.

Le ragazze di coach Valente sono le uniche avversarie in grado di ostacolare il cammino delle napoletane in questa competizione, lo dimostra la continuità dei risultati fino a ora raccolti e la crescita costante del progetto tecnico femminile che, per la seconda volta in stagione, vedrà sempre sullo stesso terreno da gioco di Napoli, gareggiare anche le Ladies under 16 di coach Gaeta, impegnate nel raggruppamento del campionato di categoria.

Altra formazione under in campo in questa domenica targata Hammers, è quella dell’under 14 di coach Russo, che nella mattinata, a Telese Terme, affronterà il quindici dei Draghi.