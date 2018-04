Santa Croce di Magliano: quattro parlamentari della Lega in visita

Dopo Matteo Salvini, saranno ben quattro i parlamentari della Lega capeggiati dall’onorevole Massimo Garavaglia, che si recheranno martedì 17 aprile alle ore 21 nella saletta del Sacrocam di Via Colonna a Santa Croce di Magliano. Con lui, i senatori Paolo Arrigoni, Silvana Comaroli e l’onorevole Gianni Tonelli.

Una straordinaria presenza a Santa Croce di Magliano, voluta fortemente dallo stesso Garavaglia, un suo bellissimo desiderio, considerato che in occasione del tragico terremoto del 2002 che colpì l’area del cratere, come sindaco di Marcallo con Casone (MI) si recò da capo delegazione con ben 20 sindaci lombardi nella cittadina fortorina. E non pochi furono gli aiuti ricevuti da questa bella persona dal cuore molto grande. E’ quanto dichiarato da Aida Romagnuolo che, per l’occasione, farà gli onori di casa alla folta rappresentanza dei noti leghista.

“Nei locali del Sacrocam” – ha continuato Romagnuolo – “con l’illustre ospite Garavaglia, si parlerà di modelli di sviluppo, degli strumenti che potranno essere adottati per migliorare il territorio e la qualità della vita dei nostri cittadini, di opportunità. Voglio ringraziare personalmente il senatore Arrigoni” – ha concluso Romagnuolo – “perchè ci ha offerto l’opportunità di avere anche a Santa Croce di Magliano degli straordinari parlamentari ed uno dei più qualificati economisti italiani, una grande personalità, che ha sempre creduto nella solidarietà e nell’amicizia e poi, ringraziare, la senatrice Silvana Comaroli che ancora una volta è venuta a sostenerci in questa grande battaglia di libertà e del buonsenso”.