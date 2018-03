Sei Nazioni: Hammers sugli spalti nella partita più bella dell’Italia

Gli Hammers Rugby Campobasso hanno sostenuto in massa, giungendo allo stadio Olimpico di Roma con ben due pulmann e oltre 100 persone, la nazionale italiana impegnata nell’ultimo match del Sei Nazioni 2018 contro la Scozia. Una partita entusiasmante e giocata su ritmi frenetici, con continui ribaltamenti di fronte e con atleti pronti a dare tutto per mettere in classifica una vittoria a proprio favore.

Iniziano spediti gli azzurri che già al sesto minuto piazzano un calcio tra i pali con Allan e si portano sul 3 a 0.

I trequartisti scozzesi però sono incontenibili e con le loro scorribande propiziano subito la meta del tallonatore Brown.

Ma gli azzurri hanno un altro piglio rispetto alle altre gare del torneo e subito ripartono. Al 14’ è Allan a fare meta e trasformare il susseguente calcio.

Dopo il 10 a 5 in proprio favore, Parisse e soci continuano a tenere alta la pressione e su un calcio a seguire che ballonzola oltre la linea di meta, Minozzi si butta a peso morto sull’ovale e realizza la seconda meta azzurra di giornata. Con la trasformazione di Allan l’Italia si porta sul 17 a 5.

I Guerrieri in Blues ribattono subito colpo su colpo e giungono a ottenere una meta con il proprio capitano Barclay.

Sul 17 a 12 per l’Italia si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo si apre con un’Italia furente che con una fiammata giunge subito in meta ma il tutto viene vanificato dal TMO che porta l’arbitro ad annullare la segnatura.