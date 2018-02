Torna l’iniziativa ‘Scritti di cuore’, un viaggio nei sentimenti nella settimana dedicata all’amore

I sentimenti, l’affettività e le relazioni umane. Sono questi gli ingredienti della seconda edizione di ‘Scritti di cuore’ – l’amore e le parole per raccontarlo, un’esperienza progettuale che proprio nella settimana dedicata al tema dell’amore romantico e della relazione sentimentale vuole offrire un’occasione di confronto e riflessione sulla dimensione affettiva a vari livelli.

Dalle relazioni familiari, alla capacità di esprimere i sentimenti in forma scritta, senza dimenticare l’importanza di una sana educazione sentimentale.

Il ciclo di incontri Scritti di cuore, promosso e organizzato dal Comune di Campobasso – Assessorato alle politiche per il sociale e Giovanili e dall’Unione Lettori Italiani con la direzione artistica di Brunella Santoli in collaborazione con la Provincia e la Direzione della Casa Circondariale di Campobasso, e attraverso la sinergia con il tessuto scolastico del capoluogo, rientra nel programma di Ti racconto un libro 2017-2018, è una sorta di percorso a tappe che ci accompagnerà nella conoscenza dell’intricato labirinto sentimentale che tutti noi sperimentiamo.

La manifestazione si svolgerà a Campobasso dal 13 al 17 febbraio, nei locali del Circolo Sannitico, e oltre a una serie di incontri per adulti e bambini, prevede anche la seconda edizione del concorso nazionale destinato agli istituti carcerari.

A dare il via agli appuntamenti sarà Teresa Ciabatti che martedì 13 febbraio alle ore 18.30 presenterà La più amata, secondo classificato al Premio Strega 2017. Con una scrittura densa, nervosa, lacerante, l’autrice racconta le sfumature più inedite dei sentimenti, quelle che possono generarsi all’interno di una famiglia, dove accanto all’amore incondizionato può trovare posto un’affettività feroce e perturbante.

Le letture tratte dal libro saranno affidate all’attrice Alessia Pallotta.

Nella mattina dello stesso giorno, alle ore 11, l’autrice incontrerà gli studenti del Liceo statale “G.M. Galanti” di Campobasso.

Valentina Farinaccio sarà invece alla guida di una due giorni interamente dedicata alla scrittura. È vero che tutti abbiamo dei sentimenti, ma non tutti sappiamo metterli nero su bianco. Nei giorni di mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, dalle ore 15.30 alle 18.30, la scrittrice campobassana insegnerà ai partecipanti del corso di scrittura Dire, fare, raccontare come orientarsi nella scelta delle forme narrative più adatte ad esprimere i sentimenti.

Come pure lo scorso anno, Scritti di cuore ha voluto pensare anche ai giovani lettori organizzando una serie di incontri-laboratorio con Beniamino Sidoti, noto autore per ragazzi e giornalista, il cui lavoro si muove nei territori di confine tra gioco e narrazione. Con Stati d’animo, l’autore affronterà il tema dei sentimenti per con chi si trova in una fase cruciale dell’affettività, una sorta di educazione sentimentale per i più giovani. Attraverso il racconto, l’emozione si trasforma in una storia fantastica, anche avventurosa, perché uno stato d’animo può essere paragonato a un territorio, una zona da esplorare, da attraversare per arrivare in un posto che ci interessa.

Sabato 17 febbraio, Sidoti sarà ospite dell’Istituto “F. D’Ovidio” di Campobasso (ore 8.30) per poi incontrare gli studenti dell’Istituto “I. Petrone” del capoluogo (ore 11).

Nel pomeriggio di sabato, incontrerà i piccoli lettori nel Circolo Sannitico di Campobasso alle ore 16.30.

Per finire, torna anche l’appuntamento con il concorso nazionale di scrittura “Scritto di cuore”, giunto alla seconda edizione, rivolto ai detenuti degli Istituti carcerari di tutto il territorio nazionale, a cui verrà chiesto di inviare una lettera “scritta di cuore”, che sarà valutata da una giuria qualificata, fatta di scrittori e di studenti in vista della premiazione che si terrà in primavera a Campobasso.