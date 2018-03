Trattamenti estetici in oncologia: alla Cattolica di Campobasso trattamenti gratuiti per la festa della donna

Nonostante i trattamenti per curare il cancro diventino sempre più efficaci, sia in termini di curabilità che di sopravvivenza, i “segni” che lasciano sul corpo sono comunque presenti. Tutto ciò ha un impatto negativo sulla sfera psicologica e sociale delle persone in cura. Questo è molto più evidente per le donne che si sentono colpite nella loro identità femminile: infatti sentimenti d’insicurezza e di imbarazzo, legati al proprio corpo, sono più frequenti nel sesso femminile. La Comunità Scientifica a livello Internazionale ha riconosciuto l’importanza dei trattamenti estetici come aiuto alle persone, in tutto il percorso terapeutico fino alle cure palliative. Essi, infatti, favoriscono il benessere psicologico legato al mantenimento del proprio stile di vita e delle proprie relazioni a livello familiare e sociale. Tali iniziative rientrano nei progetti di umanizzazione delle cure, che mettono al centro i bisogni e la qualità di vita della persona malata.

Da tempo è attivo presso la Fondazione “Giovanni Paolo II” un servizio permanente di Estetica oncologica: professioniste formate presso l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) sono a disposizione delle pazienti, in modo assolutamente gratuito. Il progetto è coordinato dal Servizio di Psico-Oncologia della Fondazione, con il supporto dell’Associazione di volontariato IRIS – Onlus. Le estetiste che fanno parte dell’Associazione APEO, oltre al diploma professionale, hanno frequentato un corso di 120 ore presso la Fondazione Ca’ Granda Policlinico di Milano che fornisce le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare trattamenti di benessere e di bellezza su persone in terapia oncologica, a ogni stadio della malattia. Le competenze acquisite durante il corso, che vede i medici dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) nel ruolo di docenti, permettono di alleviare gli effetti dolorosi e invalidanti e contrastare gli inestetismi che toccano anche la sfera sociale e psicologica del paziente. Al termine delle lezioni, superato l’esame finale, le estetiste conseguono l’Attestato di competenza di Regione Lombardia (valido in tutta Italia e in tutta Europa) in “Benessere, Make-up e inestetismi da terapia” e la certificazione Cepas.

In occasione della Festa della Donna, giovedì 8 marzo 2018, la Fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con l’Associazione Professionale di Estetica Oncologica (APEO) offrirà a tutte le donne che lo desiderano la possibilità di ricevere un trattamento estetico gratuito. E’ necessario prenotare presso il call center dell’Associazione APEO al numero 338 9010069.