Trignina, il Comune di Mafalda chiede una fermata attrezzata dei pullman alla zona industriale

Alla luce del grave disservizio in cui versa attualmente il servizio dei trasporti sulla strada statale 650 (Trignina), l’amministrazione comunale di Mafalda ha richiesto alla Regione Molise l’autorizzazione per collocare una fermata attrezzata dei pullman nei pressi della zona industriale di Mafalda, come unico punto di collegamento dei mezzi di trasporto regionali e interregionali.

L’amministrazione, infatti, ha rilevato la pericolosità delle fermate poste direttamente sulla Trignina, peraltro prive di parcheggi, considerando inoltre un increscioso disservizio non far coincidere la stazione di arrivo con quella di partenza. È noto che molti pullman partano dal bivio di Tufillo per poi fare ritorno a quello di Dogliola, eseguendo manovre ed inversioni non previste dal codice stradale.

Nel presentare tale richiesta, l’amministrazione inoltre mette a disposizione degli utenti non solo il piazzale antistante la zona industriale di Mafalda, ma anche un’area riservata ai parcheggi e una stazione di servizio.

“Siamo certi – ha affermato il sindaco, Egidio Riccioni – che la Regione accoglierà la nostra proposta di buon senso in modo tale da soddisfare i bisogni non solo di Mafalda, ma anche dell’intero circondario”.