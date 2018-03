“Tutti insieme per il rispetto’, per la giornata internazionale della donna arriva Giovanna Mezzogiorno

Si terrà giovedì 8 marzo alle 10 nell’aula magna dell’Ateneo dell’Unimol la giornata internazionale della donna “Tutti insieme per il rispetto”. All’evento parteciperà l’attrice Giovanna Mezzogiorno impegnata nell’affermazione dei diritti di uguaglianza e nel contrasto ad ogni forma di discriminazione.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, l’Unimol, la Scuola Superiore della Magistratura, il comitato di Pari Opportunità e il Consiglio Giudiziario, la Corte di Appello di Campobasso, il Comune e la Provincia di Campobasso, la Questura del capoluogo, la Commissione per le Parità e per le Pari Opportunità della Regione Molise, l’Osservatorio e le Politiche di Genere, l’Auser Molise, l’ActionAid Molise della sezione di Campobasso, la Fidapa di Campobasso e il Lions Club del capoluogo.



Il programma prevede l’introduzione di Giuseppina Cennamo, consigliera di Parità della Regione Molise. A moderare l’incontro la presidente dell’Ordine dei Giornalisti Pina Petta. Gli studenti delle scuole superiori di Campobasso leggeranno brani a tema. Ci sarà poi l’intermezzo musicale della soprano Laura Di Rito e del pianista Antonio Colasurdo.

Nel corso della mattinata interverrà anche l’attrice romana protagonista di numerose pellicole, ultima “Napoli Velata”, e vincitrice anche di un David di Donatello.