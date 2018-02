Un nuovo campo di calcio per Roccavivara, amministrazione comunale soddisfatta

Dall’amministrazione comunale di Roccavivara rende noto di aver registrato come enorme soddisfazione il finanziamento degli interventi di “rifacimento del campo di calcio con manto in erba sintetica ed opere impiantistiche connesse” per l’importo di €. 491,224,53 da parte della Regione Molise. “Si tratta – le parole dell’assessore allo Sport, Nicola Di Renzo – di interventi attesi da più anni che permetteranno ai giovani di Roccavivara e delle località limitrofe di fruire di impianto sportivo adeguato e moderno, insieme alla presenza del palazzetto dello sport e di spogliatoi già adeguati in precedenza”.

“Un ringraziamento sincero – prosegue l’esponente dell’amministrazione comunale – al Presidente della Regione Molise, al suo esecutivo, all’assessore allo sport Pierpaolo Nagni ed al Consigliere delegato Carmelo Parpiglia, per aver dimostrato notevole interesse verso un settore che neccessitava di tali interventi da molti anni. Un grazie sincero va al presidente della Figc Piero Di Cristinzi che ha, da sempre, sollecitato la Regione Molise a promuovere lo sport e l’ammodernamento degli impianti sportivi. L’impiantistica sportiva si inserisce, come più volte detto, in un contesto più ampio che abbraccia anche la valorizzazione del territorio e del turismo nonché la promozione dello sport nelle istituzioni scolastiche. L’invito, ora, si rivolge ai giovani affinchè – conclude Di Renzo – credano in tali iniziative e siano custodi ed attori del proprio territorio e delle proprie tradizioni”.