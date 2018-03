WWF, il 24 marzo torna l’Ora della Terra, 20 comuni molisani già pronti per spegnere simbolicamente alcuni monumenti

Il 24 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, si terrà una nuova edizione dell’Ora della Terra. All’iniziativa del WWF hanno già aderito 20 Comuni molisani. A Campochiaro, Campodipietra, Campomarino, Casalciprano, Castel San Vincenzo, Civitacampomarano, Duronia, Gambatesa, Guardiaregia, Isernia, Lupara, Matrice, Pietracupa, Roccasicura, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elena Sannita, Scapoli, Tavenna, Tufara, e Vastogirardi è già tutto pronto per lo spegnimento simbolico di uno o più monumenti.

Si tratta di un’ora riempita da centinaia di milioni di gesti simbolici, come spegnere le luci della propria casa e dei monumenti, che si trasformano in un appello planetario contro il cambiamento climatico e per la difesa del Pianeta. È questa l’energia positiva di Earth Hour – Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale del WWF. Quest’anno, per l’undicesimo compleanno di Earth Hour, la parola d’ordine sarà Connect2Earth, a sottolineare il legame tra il benessere degli individui e l’equilibrio dei boschi, la purezza delle acque, la bellezza e ricchezza di vita e di specie. Per condividere globalmente l’importanza di questo legame è nata la piattaforma connect2earth.org, creata in partnership con il Segretariato della Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite per approfondire temi come salute degli oceani, economie sostenibili, azioni concrete sul clima. Il progetto è sostenuto dal Ministero dell’Ambiente della Germania e l’International Climate Initiative.

Il messaggio planetario dell’Ora della Terra trasmetterà la volontà di impegnarsi singolarmente e collettivamente nel contrasto al cambiamento climatico, una sfida che è possibile vincere soltanto unendo le forze. Nel 2017 l’effetto domino dell’Ora della Terra ha registrato numeri da capogiro: 7000 città e oltre 184 paesi e regioni del mondo, centinaia di milioni di persone e per l’hashtag #EarthHour oltre 3 miliardi di azioni social rendendo ancora più popolare il tema della necessità di agire sui cambiamenti climatici. Nelle edizioni passate Earth Hour ha ispirato milioni di persone che hanno chiesto politiche sul clima più stringenti e azioni concrete sulla biodiversità: tra i risultati maggiori, la creazione di un’area marina protetta di oltre 3,4 milioni di ettari in Argentina, 2.700 ettari di foresta protetta in Uganda e leggi più severe sulla tutela di foreste e aree marine in Russia. Anche quest’anno l’evento italiano ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’ANCI. Come main partner ci sarà Sofidel, azienda partner del WWF Italia nota in particolare per il marchio Regina e prima grande impresa in Italia ad aver aderito nel 2008 al Programma WWF Climate Savers.

“La biodiversità e la natura sono alla base della nostra esistenza e garantiscono benessere, salute, economia, felicità. Sono le fondamenta della nostra vita sul Pianeta. Oggi stiamo spingendo il Pianeta e i suoi sistemi naturali ai limiti della possibilità di sostenerci: Earth Hour è l’occasione per usare il nostro potere, sia come individui che come collettività, mettendo in moto azioni concrete per salvare il sistema Terra. Siamo grati a quanti, anche quest’anno, hanno voluto affiancarci come nostri partner e a chi ha aderito all’evento. Ci auguriamo che Earth Hour possa crescere non solo come numero di adesioni ma anche come effetto positivo e dirompente per la difesa della biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici in Italia”, ha dichiarato Donatella Bianchi, Presidente di WWF Italia.

Gli spegnimenti sono stati pubblicati sul sito del WWF Molise: https://goo.gl/g7DizJ e sono visibili anche sulla piattaforma nazionale: http://www.oradellaterra.org/mappa-eventi/.

“Chiediamo – fanno saper dal WWF – ai restanti Comuni, attori principali, veri e propri motori dell’innovazione e del cambiamento possibile, di aderire ad Earth Hour 2018 attraverso lo spegnimento simbolico di uno o più monumenti il 24 Marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 (ora italiana). Le adesioni vanno comunicate al seguente indirizzo e-mail: info@wwfmolise.it“.