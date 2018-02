Regionali 2018, Di Pietro spiega la sua posizione: “A disposizione di un centrosinistra unito”

L’ex ministro Antonio Di Pietro ha spiegato l’idea del lancio del simbolo ‘Grande Molise Di Pietro Presidente’, concentrando la sua analisi sulla necessità di unità del centrosinistra.

“Sono disponibile – le parole dell’ex leader dell’Italia dei Valori – a dare una mano per ritrovare un po’ di unità al centrosinistra nelle forme e nei modi che insieme, con un po’ di reciproca umiltà, potremmo trovare. È solo per questa ragione che ho anche dichiarato e ribadisco che, se proprio necessario, sono disponibile a partecipare con una mia apposita lista all’interno della coalizione ed anche a impegnarmi personalmente a candidarmi alla Presidenza se ciò potesse servire per trovare una sintesi e non già a spaccare ulteriormente il centrosinistra”.

“Continuo a sperare – ha concluso Di Pietro – che dopo le elezioni nazionali ci sia una maggiore disponibilità reciproca al dialogo”.