La docente di storia e filosofia del Liceo Scientifico, Adele Fraracci, e il dirigente medico dell’Asrem, Angelo Di Stefano, già assessore alla Sanità nella prima Giunta Iorio agli inizi degli anni 2000, sono i primi due aspiranti alla carica di Presidente della Giunta regionale del Molise.

Fraracci è esponente di Democratic@, Di Stefano è il segretario regionale dell’Italia dei Valori, ma sicuramente a loro si aggiungeranno altri aspiranti alla poltrona più importante di Palazzo Vitale.

In vista dell’assemblea dei mille di Ulivo 2.0, Democratic@ e Centro Democratico, ai quali si aggiungono coloro che stanno concorrendo alle Politiche sotto il simbolo di ‘Liberi e Uguali’, sarà possibile presentare la propria candidatura, supportata dalla firma di almeno venti delegati, entro le ore 12 di domani, domenica 25 febbraio 2018.

L’assemblea, chiamata a eleggere il leader della coalizione per le elezioni regionali del 22 aprile, si riunirà, a partire dalle ore 16, nella Palestra ‘Sturzo’ al Quartiere Cep a Campobasso.

Sul fronte Ulivo 2.0, sarà uno tra il senatore Roberto Ruta e l’ex presidente di Molise Acque, Piero Neri, a concorrere per essere il candidato governatore con l’esponente di Palazzo Madama, non ricandidato alle Politiche, a essere in pole position per ripetere l’esperienza già vissuta nel 2006, quando a spuntarla alle elezioni fu il centrodestra di Michele Iorio.

giusform