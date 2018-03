Centrodestra, Iorio scioglie le riserve convergendo su Toma. Marone non molla e lavora alle liste

L’ex governatore Michele Iorio avrebbe sciolto le riserve e, abbandonata ogni ipotesi lontana dal centrodestra, sembrerebbe deciso ad appoggiare la candidatura di Donato Toma. Il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti del Molise incassa, così, anche la fiducia di Iorio (probabile l’ufficializzazione in una conferenza stampa, ndr), dopo l’endorsement ricevuto da Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia. A convergere su Toma anche qualche movimento civico. Non tutti quelli che avrebbero appoggiato il giudice Di Giacomo, poiché qualche esponente si è sganciato e starebbe pensando a un ulteriore coalizione sganciata dai partiti tradizionali.

Sul fronte centrodestra, però, chi prosegue per la propria strada è l’avvocato Michele Marone, il primo a presentare programma, candidature e liste, per le quali anche oggi, domenica 18 marzo 2018, l’aspirante governatore è al lavoro per gli adempimenti burocratici da presentare alla Corte d’Appello del Tribunale di Campobasso.