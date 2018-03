CasaPound, i Forconi e Miniscalco fuori dalla competizione elettorale. Pronti i ricorsi alla Commissione Elettorale

Sarà la commissione elettorale domani, lunedì 26 marzo 2018, a decidere se la lista di Casapound, capeggiata dall’aspirante governatore Agostino Di Giacomo, la lista dei Forconi che supporta Toma e il candidato consigliere dell’Unione per il Molise, Marcello Miniscalco, saranno della contesa alle regionali del 22 aprile 2018.

Per Miniscalco, già estromesso dalla competizione cinque anni fa, quando era candidato sul listino maggioritario a supporto di Frattura, sussisterebbe l’incandidabilità per la condanna passata in giudicato per abuso d’ufficio per non aver permesso una manifestazione quando era, nel 2001, sindaco di Rocchetta al Volturno.

CasaPound, invece, rischia l’esclusione dalla competizione elettorale, per un vizio di forma di uno dei candidati all’atto di presentazione della lista, che si compone del minimo sindacale: 15 aspiranti consiglieri. Il venir meno di un candidato, dunque, comporterebbe l’estromissione di tutta la lista.

Ricorso anche da parte di Forconi, che avrebbero autenticato la lista davanti a un notaio in Alsazia e non in Italia. Anche in questo caso, i vertici della lista si dicono fiduciosi per il ricorso.