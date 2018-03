L’ex ministro Mauro a Termoli per tirare la volata dei Popolari per l’Italia

L’ex ministro Mario Mauro in Molise per tirare la volata alla lista dei Popolari per l’Italia, la cui presentazione si è tenuta ieri pomeriggio, giovedì 29 marzo, a Termoli.

A fare gli onori di casa il consigliere regionale uscente Vincenzo Niro, nuovamente in corsa per uno scranno di via IV Novembre. Niro, presentando i candidati, ha parlato di una “compagine nuova che ben rappresenta tutte le aree della regione”. “Una squadra nuova – ha detto Niro – dove rappresento l’unico uscente. Una lista che ha tenuto fede agli intenti della nuova legge elettorale”.

Nei Popolari per l’Italia anche amministratori come ad esempio il sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci, il sindaco di Castelmauro, Angelo Sticca e il primo cittadino di Vastogirardi, Andrea Di Lucente. L’ex presidente del Consiglio regionale ha, inoltre, avanzato le priorità dei candidati in lizza per i Popolari per L’Italia: tra tutte l’emergenza lavoro.

Presente all’incontro anche il candidato presidente del centrodestra, Donato Toma.

È toccato poi all’ex ministro Mauro sgombrare i dubbi sulla collocazione dei Popolari per l’Italia. “Siamo nel centrodestra e, in Molise, – le parole di Mauro – dove la coalizione conta nove liste il nostro partito sicuramente rappresenta quella tradizione che ha fatto la storia delle istituzioni italiane”.