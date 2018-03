Amministrative il prossimo 10 giugno. 14 i Comuni del Molise chiamati alle urne per il rinnovo dei Consigli comunali

Con un proprio decreto, il ministro dell’Interno, Marco Minniti, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali che si terranno il prossimo 10 giugno. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 24 giugno.



14 i Comuni molisani che andranno al voto: 10 in provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia.

Per la provincia di Campobasso Si tratta di Vinchiaturo, Oratino, Salcito, Campochiaro, Colletorto, Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Montorio nei Frentani e Ripabottoni.

Castelpizzuto, Montaquila, Sessano del Molise e Venafro sono, invece, i centri interessati nella provincia di Isernia.

12 i Comuni che andranno al voto con scadenza naturale. A fare eccezione è il Comune di Campochiaro che dovrà recarsi alle urne a seguito della recente scomparsa del giovane sindaco, Antonio Carlone.

Castelpizzuto, dopo la caduta dell’amministrazione, è retto al momento dal commissario.