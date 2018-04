Elezioni 2018: “Si decide tutto a Campobasso” la gag di Maurizio Crozza

Il monologo di apertura della trasmissione ‘Fratelli di Crozza’ in onda ogni venerdì in prima serata su canale Nove, è diventato un video virale che in questi giorni spopola sui social.

Il noto comico Maurizio Crozza commenta la situazione di ‘affossamento’ del Governo nazionale e le elezioni regionali del Molise. La parodia lascia ilarità ma al contempo è una grande riflessione.

È grazie a queste elezioni del 22 aprile che la regione esce fuori dallo spot de ‘Il Molise non esiste’ per passare a ‘perno’ che sancirà il futuro dell’Italia, stabilendo chi conquisterà Palazzo Chigi. Il Governo da costituire è in una decisa fase di stallo per cui, dice Crozza: “Se il Molise propenderà per Salvini, Belusconi sarà impagliato e la situazione si sbloccherà”.

“Il Molise è come l’Ohio perché in Ohio si decide chi sarà il nuovo Presidente d’America e così accade in Molise per il nuovo governo”. Per questo motivo, in questi giorni i riflettori della politica nazionale sono tutti puntati su questa regione così piccola e spesso dimenticata, diventata palcoscenico di un via vai di leader politici nazionali, senatori ed onorevoli pronti a sostenere a spada tratta i candidati alla carica presidenziale in questa battaglia di comizi.

Sarà il vincitore del Molise a determinare il futuro Governo italiano passando così dal ‘Si decide tutto a Strasburgo’ a ‘Si decide tutto a Campobasso’.