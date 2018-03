Politiche, il commento di Frattura. “La sfida per le regionali sarà differente. Siamo pronti e determinati”

Quella delle regionali sarà una sfida molto differente dalle Politiche. Ne è sicuro il governatore Frattura che nel messaggio di buon lavoro ai nuovi parlamentari lascia intendere come il centrosinistra in regione non sia disposto a lasciare il campo libero agli avversari. “La partita è tutta da giocare”, commenta Frattura, per il quale quella del prossimo 22 aprile non sarà certo una partita vinta a tavolino.

“Nella competizione appena conclusa – ammette il numero uno del Molise – non siamo riusciti a preservare il rapporto che ci lega con i nostri cittadini, nonostante il valore e l’affidabilità dei nostri candidati. Il nuovo equilibrio emerso con le Politiche ci offre, però, la possibilità di avviare all’interno del centrosinistra un’attenta riflessione per capire insieme in che modo recuperare il dialogo con il nostro territorio”.

“Le Regionali – prosegue Frattura – ci vedranno in campo determinati. Stiamo già lavorando per coinvolgere donne e uomini di spessore: con la nuova squadra, nella quale alle tante conferme affiancheremo volti nuovi e capaci, riaccenderemo tra i cittadini l’entusiasmo con cui ci hanno premiati cinque anni fa. Abbiamo subito un impegno in agenda: condividere la qualità del lavoro finora svolto con i nostri cittadini. Con la voglia di far comprendere appieno quanto fatto per il bene del nostro Molise siamo pronti”.

Spazio anche alle congratulazioni ai nuovi parlamentari molisani che hanno davanti a loro “un impegno nuovo, importante e delicato, rappresentare nelle sedi centrali le istanze del territorio”. Una riflessione Frattura la dedica anche alla coalizione di centrodestra, per la quale “il risultato ottenuto è un eloquente attestato di considerazione da parte dell’elettorato molisano”.