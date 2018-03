Regionali 2018, riammessi CasaPound e il candidato Miniscalco. Fuori i Forconi

La lista CasaPound e il candidato consigliere dell’Unione per il Molise, Marcello Miniscalco, sono stati riammessi alle elezioni Regionali del 22 aprile 2018. A deciderlo la Commissione Elettorale del Tribunale di Campobasso. Fuori, invece, i Forconi, che avevano autenticato la lista in Alsazia. Per quest’ultimi, pronto il ricorso ai giudici amministrativi. Il centrodestra di Toma, dunque, perde una lista e saranno nove i movimenti e partiti a supportare il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti del Molise.

Miniscalco, già escluso dalla competizione elettorale cinque anni fa, è stato riammesso, dopo la prima esclusione, in quanto la commissione circoscrizionale ha ritenuto validi i documenti presentati, a dimostrazione dell’insussistenza dei motivi di incandidabilità.

La lista CasaPound, invece, resta in corsa, in quanto la consigliera comunale di Isernia, Francesca Bruno, presenta la documentazione richiesta e salva l’intera lista.