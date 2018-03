Regionali, sfida a 4. Alle 12 scade il tempo per la consegna di liste e candidati

Mancano poco meno di tre ore al gong finale. Dopo giorni di trattative estenuanti per la scelta dei candidati presidenti e dell’esercito dei consiglieri la partita si dice ufficialmente chiusa alle 12 di oggi, sabato 24 febbraio, con la presentazione delle liste, più difficile del previsto sia per il centrodestra che per il centrosinistra.

Quella del prossimo 22 febbraio sarà una corsa a quattro. Oltre ai tre candidati presidenti Donato Toma per i centrodestra, Carlo Veneziale per il centrosinistra, Andrea Greco per il Cinque Stelle, si aggiunge anche Casa Pound che correrà da sola schierando in campo Agostino di Giacomo.

A battere tutti sul tempo sono stati i Cinque Stelle che hanno consegnato il tutto ieri, venerdì 23 marzo. Unica la lista con la quale correranno i pentastellati.

A sostegno di Greco ci sono la consigliera uscente Patrizia Manzo e tra i diversi nomi per lo più sconosciuti figura quello di Angelo Primiani, ormai ex presidente UNPLI Molise (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia).

Dieci i simboli a sostegno di Toma: si va da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Orgoglio Molise che fa capo a Cotugno e Patriciello, Popolari per l’Italia (Vincenzo Niro), alla lista collegata all’ex governatore Michele Iorio, fino ai Sovranisti, i Forconi e al Popolo della Famiglia.

Sei le liste a sostegno del centrosinistra di Carlo Veneziale. Tra queste il Pd, LeU, Molise 2.0, la lista dell’assessore Nagni e una lista civica.