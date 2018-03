Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso può archiviare i playoff sul campo del fanalino di coda Real Dem

La Chaminade Campobasso può approfittare dell’agevole turno di campionato, il 20° e terz’ultimo, per rinforzare la quarta posizione e chiudere (o quasi) il discorso playoff. La squadra di coach Paolo Pizzuto, infatti, è ospite a Montesilvano del Real Dem, fanalino di coda del girone F di serie B e ormai vicino alla retrocessione matematica nella serie C1 regionale.

I rossoblù sono obbligati a vincere, in vista delle ultime due giornate: sul campo del Futsal Ruvo e il derby cittadino contro il Cln Cus Molise. Quest’ultime due partite che si giocheranno dopo la lunga sosta: il 7 e il 14 aprile.

“La partita sul campo del Real Dem, come tutte le altre, va oltre il risultato del campo – le parole di coach Paolo Pizzuto – Conterà l’atteggiamento, il rispetto dell’avversario, la ricerca del gioco di squadra oltre ogni individualismo. La squadra in settimana ha recepito il messaggio e ha lavorato senza superficialità”.

“Per la sosta – sottolinea Pizzuto – ci prepareremo per affrontare il mese di aprile di gare che possano arrivare oltre il 14, chiusura della stagione regolare, con i match dei playoff. Sarà un periodo utile per ricaricare le batterie in vista di un finale di campionato che potrebbe essere più lungo di quello preventivato alla vigilia della stagione”.

I convocati – Al Assuad, Oriente, Pablo, Cavaliere, Pizzuto, Ruscica, La Bella, Josue Cancio, Caruso, Presutti, Di Paola e S. Iacovino.

Il programma della 20^ giornata del girone F di serie B: Atletico Cassano – Giovinazzo; Cln Cus Molise – Futsal Capurso; Futsal Altamura – Tombesi; Futsal Ruvo – Chaminade Campobasso; Manfredonia – Futsal Canosa; Sagittario Pratola – Real Dem.

La classifica: Tombesi 49; Atletico Cassano 39; Sagittario Pratola 37; Chaminade Campobasso 32; Futsal Canosa 30; Manfredonia 29; Cln Cus Molise 27; Giovinazzo 26; Futsal Ruvo 20; Futsal Capurso 17; Futsal Altamura 14; Real Dem 7.