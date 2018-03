Pallacanestro A2, festa grande per La Molisana Magnolia: al Palavazzieri piegata Bologna

L’indispensabile attitudine di saper interpretare le gare con raziocino, scegliendo il ritmo più adatto per la circostanza. La Molisana Magnolia Campobasso centra il secondo successo consecutivo sul parquet amico di Vazzieri e lo fa avendo la meglio sulla corazzata Bologna nel recupero della diciannovesima giornata. Nella circostanza, #ifioridacciaio, con una prova da applausi, piegano una delle big del torneo che si presentava in Molise con un biglietto da visita di tutto rilievo: il terzo posto ex aequo in classifica con Palermo a soli quattro punti dalla vetta ed il secondo posto in Coppa Italia ottenuto a fine febbraio ad Alessandria.

Le rossoblù ci riescono mutando pelle e mostrando grande capacità di adattamento: se contro Forlì, infatti, avevano avuto una condotta da centometrista, di fronte alle felsinee le campobassane si travestono da consumate mezzofondiste, piazzando, in vista del traguardo, lo sprint decisivo.

Con Tassinari e Tava a referto da spettatrici, il coach di Bologna Giroldi decide – a fronte di rotazioni più risicate – e per non spremere troppo la propria playmaker D’Alie, la cui presenza (o meno) sul parquet incide sulla convinzione delle compagne. Le magnolie, però, hanno letto al meglio le intenzioni delle emiliane e si portano subito avanti (5-0 in avvio). Le emiliane, però, ritrovano la parità e vanno anche avanti, ma c’è buona circolazione di palla sul fronte rossoblù e così il quarto si chiude in perfetta parità (22-22).

Nel secondo quarto, però, l’attacco rossoblù inizia a perdere colpi. La palla circola meno e ristagna un po’ con troppe soluzioni di carattere individuale, spegnendosi definitivamente dal 30-27 del 15’. Le ospiti riescono a mettere assieme un break di 8-0 che le porta avanti di cinque (30-35) all’intervallo lungo.

Le polveri restano bagnate, peraltro su entrambi i fronti, anche nel terzo periodo, dove, nella prima fase, le magnolie riescono anche a pareggiare i conti a trentasette (canestro di Di Costanzo), finendo poi per perdersi nell’epilogo del periodo di fronte alla tripla a fil di sirena di Nannucci che potrebbe rischiare di tagliare le gambe alle rossoblù.

Così non è, però, perché, nonostante le ospiti, oltre alla zona, inizino a ricorrere al pressing a tutto campo per avere ulteriori diversivi, con Di Gregorio play aggiunto (diciotto punti per la tarantina) le campobassane rientrano appieno nella contesa. Il finale è il regno di Reani. L’ala-pivot mette a segno la tripla del sorpasso definitivo (49-48) e cattura il rimbalzo sulla tripla di Nannucci che fa scattare la festa sul parquet di Vazzieri tra i tanti sostenitori presenti sugli spalti nonostante la collocazione infrasettimanale (e pomeridiana) della contesa.

Un clima di entusiasmo che coinvolge appieno lo stesso coach delle rossoblù Mimmo Sabatelli. “A queste ragazze – argomenta – avevo chiesto una grande prova perché non era una gara affatto facile e perché questa squadra aveva bisogno di prendere simili certezze. Sono davvero contento per questo gruppo che dall’inizio della stagione sta lavorando sodo. Sarei stato particolarmente orgoglioso di loro, anche se avessero perso, perché hanno dato tutto sul parquet. Sono orgoglioso anche per questo pubblico: vedere tanta gente sugli spalti, nonostante fosse una gara infrasettimanale, ci rende semplicemente orgogliosi”. Poi, sulle insidie tattiche presentate dalle emiliane, aggiunge: “Abbiamo avuto la testa – aggiunge – sapendo soffrire. Le ragazze, però, hanno reagito alla grande e devo fare loro i complimenti: sono semplicemente fantastiche”.

Nella testa del coach campobassano, però, c’è già la proiezione sulla trasferta a Civitanova Marche nel giorno di Pasquetta in occasione del venticinquesimo turno, prima di due gare esterne consecutive. “Affronteremo le nostre prossime avversarie – sintetizza – con l’entusiasmo e con la consapevolezza di potercela giocare con tutti e di avere l’opportunità di cogliere grosse soddisfazioni, una convinzione che io ho sempre avuto e che, pian piano, è stata recepita anche dal gruppo”.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 49 MATTEIPLAST PROGRESSO BASKET FEMMINILE BOLOGNA 48 (22-22, 30-35; 39-44)

CAMPOBASSO: Alesiani 6 (3/5, 0/3), Di Gregorio 18 (7/13, 3/6), Ciavarella 7 (2/7, 2/6), Reani 7 (2/3, 1/1), Dzinic 5 (2/5); Di Costanzo 4 (2/3), De Pasquale 2 (1/3, 0/4), Dentamaro (0/1 da 3). Ne: Corsetti e Landolfi. All.: Sabatelli.

BOLOGNA: D’Alie 19 (4/12, 2/8), Cordisco 3 (1/2, 0/3), Nannucci 10 (2/5, 2/8), Storer 8 (2/7), Meroni 2 (1/3); Dall’Aglio 1 (0/1, 0/1), Brevini 5 (1/3, 1/2). Ne: Monterumisi, Tassinari, Tava e Poletti. All.: Giroldi.

ARBITRI: Fiore (Salerno) e Di Martino (Napoli).

NOTE: tiri liberi: Campobasso 4/5; Bologna 11/20. Rimbalzi: Campobasso 38 (Reani 11); Bologna 23 (D’Alie 7). Assist: Campobasso 11 (Di Gregorio e Reani 3); Bologna 8 (Cordisco e Meroni 2). Progressione punteggio: 9-13 (5’), 30-27 (15’), 35-36 (35’), 44-46 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 5 (5-0); Bologna 5 (30-35).