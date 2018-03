La scuola calcio Virtus Bojano al torneo internazionale di Forte dei Marmi. I Pulcini sfidano la Roma, il Cittadella e il Syhnhx

Una Pasqua all’insegna dello sport e della condivisione sociale per la Virtus Bojano, che ha festeggiato in settimana il riconoscimento da parte della Figc della qualifica di Scuola Calcio. Un ‘marchio’, che in Molise possono vantare soltanto altre sei società calcistiche.

La scuola calcio del presidente Michele Scinocca, infatti, con la squadra ‘Pulcini’ è partita questa mattina, venerdì 30 marzo 2018, alla volta di Forte dei Marmi per partecipare all’Universal Cup, torneo internazionale ‘Apuane’, memorial Michele Albioni’.

Tanti calciatori in erba, insieme ai propri genitori e ai tecnici della Virtus Bojano, hanno ‘invaso’ il centro di Bojano per la partenza, prima di colorare anche la località turistica toscana.

Al torneo partecipano le più importanti società professionistiche, come Milan, Sampdoria, Chelsea, Lugano, Atletico Madrid, Juventus e Roma.

La Virtus Bojano esordirà al torneo internazionale alle 16,45 di oggi, venerdì 30 marzo 2018, con il match contro i padovani del Cittadella, club la cui prima squadra milita in serie B.

Domani, sabato 31 marzo, doppio impegno per i giovani calciatori matesini: alle ore 9,30 ad attendere la Virtus Bojano ci sarà la Roma, mentre alle 16,20 l’avversario col quale si chiuderà la fase eliminatoria è il Syhnhx.

“Abbiamo costituito una bella comitiva – ha affermato mister Alessandro Fede, in viaggio con i ragazzi insieme all’allenatore Aurelio Colalillo – E sono certo che i Pulcini della Virtus Bojano si faranno valere al cospetto dei pari età dei club professionistici, che a Forte dei Marmi sono arrivati da tutto il mondo. Si tratta di un’esperienza importante per i nostri piccoli calciatori, sia dal punto di vista sportiva sia da quello umano e sociale. Avremo modo di misurarci con le scuole calcio del Belpaese e di quelle degli altri Paesi europei e mondiali”.