Calcio a 5 serie B, Montemurro spettatore d’eccezione per il derby tra Chaminade Campobasso e Cln Cus Molise

Il derby dell’ultima giornata del girone F di serie B avrà uno spettatore d’eccezione. Al ‘PalaSelvaPiana’ ad assistere al match tra la Chaminade Campobasso, già certa del quarto posto e della qualificazione ai playoff, e il Cln Cus Molise, all’inseguimento della rassegna post-season, ci sarà il Presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro.

Il 41enne dirigente sportivo e giornalista, nel 2017 insignito del Premio Sportitalia Awards e del Premio Gaetano Scirea, ospite della Chaminade, avrà modo di conoscere la realtà cittadina di futsal, nonché il capoluogo di regione.

Al ‘PalaSelvaPiana’ è atteso il pubblico delle grandi occasioni e già si preannuncia partita vera tra le due formazioni.

“Si è parlato di festa del futsal – ha affermato coach Paolo Pizzuto – Per andare a una festa si sceglie sempre il vestito più bello. Vogliamo presentarci di nuovo ai nostri sostenitori ed agli appassionati nella versione migliore possibile, provando a regalare una prestazione esaltante, come già in altre occasioni. Il derby regala ulteriori motivazioni ed è una tappa significativa prima di giocare i playoff”.

La Chaminade Campobasso vuole chiudere la stagione regolare, portando a quattro la striscia di vittorie consecutive. Un match anche per iniziare a pensare ai playoff, che vedrà i rossoblù di coach Pizzuto dover giocare il primo turno contro gli abruzzesi del Sagittario Pratola con la doppia sfida in programma il 21 e 28 aprile.

Al ‘PalaSelvaPiana’ tra Chaminade Campobasso e Cln Cus Molise si gioca alle ore 16.

La Chaminade Campobasso, per l’occasione, ha indetto la ‘Giornata Rossoblù’, per cui non saranno validi abbonamenti e tessere. Prezzo del biglietto quattro euro, ridotto tre euro.