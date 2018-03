Pallacanestro A2 femminile, la Magnolia Campobasso torna a sorridere contro il Forlì

Una risposta sostanziosa di quelle in grado di riconciliare appieno. La Molisana Magnolia Campobasso dimentica subito le sensazioni di disappunto figlie del precedente match interno con Umbertide e riesce, sempre sul parquet del PalaVazzieri, a rifilare un sostanzioso +36 ad un Forlì mai in partita contro i #fioridacciaio.

Così com’era avvenuto nella trasferta capitolina in casa del San Raffaele, le rossoblù di coach Sabatelli hanno una partenza a tutta velocità. Quattro a zero già nel primo minuto effettivo e margine che sale man mano sino a raggiungere la doppia cifra (15-4) con il canestro di Ciavarella. Di fatto il +10 del primo quarto è il segnale di quella che sarà una serata trionfale. In particolare sono le esterne, Ciavarella top scorer di serata a quota 22 punti, ma anche Di Gregorio e De Pasquale che si attestano a 18 punti con la prima che ‘smazza’ anche sette assist, a dare corpo alla corsa della magnolie che hanno anche 24 punti (peraltro equamente divisi) dalle proprie lunghe Di Costanzo, Dzinic e Reani (in rigoroso ordine alfabetico) per un totale di 82 punti suddivisi tra sei elementi.

Così, a fronte del +20 dell’intervallo lungo, terzo e quarto periodo finiscono con l’essere un prolungato garbage time in cui i due tecnici danno ampio spazio alle proprie rotazioni con le statistiche individuali che finiscono per corroborarsi. Le campobassane arrivano, in ben due circostanze, ad un massimo vantaggio di trentotto lunghezze (prima sull’82-44 e quindi sull’84-46) e ci sono applausi anche per la venafrana Corsetti che mette anche lei il proprio numero nella colonna dei punti delle sue sul referto.

Al termine così, per il coach Mimmo Sabatelli, non può che esserci la soddisfazione disegnata dagli abbracci e dai complimenti ricevuti nel corso del giro d’onore intorno al campo assieme alla squadra. “Le ragazze – analizza – hanno dato vita ad un confronto davvero intenso ed in cui hanno saputo riscattarsi da quella che era stata la sconfitta con Umbertide. Questa squadra, per certi versi, riesce a venire fuori con forza quando è ferita. Era stato così nella sfida in casa del San Raffaele Roma, lo è stato in questa circostanza contro Forlì. È stata una grande prova di squadra con tutto il gruppo che ha saputo creare più di una difficoltà alle nostre antagoniste. Siamo riusciti, tra l’altro, a dare seguito a quel canovaccio che ci eravamo imposti, ossia cercare il più possibile le soluzioni in transizione. Ora ci godiamo questo successo, ma già dalle prossime ore inizieremo a pensare al recupero di mercoledì con Bologna. Di fronte alle felsinee, è certo, sarà necessaria una prova con lo stesso tipo di applicazione messa in mostra in questa circostanza”.

Anche perché, tra il recupero del diciannovesimo turno di mercoledì contro Bologna (gara in programma sempre sul parquet del PalaVazzieri) e la trasferta di Pasquetta sul campo del Civitanova Marche in occasione del venticinquesimo turno, le rossoblù avranno la ghiotta opportunità di disegnarsi una posizione soddisfacente in quella che sarà la griglia playoff.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 86 TIGERS ROSA LIBERTAS FORLÌ 50 (24-14, 49-29; 66-41)

CAMPOBASSO: Alesiani 2 (1/3, 0/2), Di Gregorio 18 (3/4, 4/5), Ciavarella 22 (8/11, 2/2), Reani 8 (4/6), Dzinic 8 (4/5); De Pasquale 18 (6/8, 1/3), Di Costanzo 8 (2/3), Landolfi (0/1, 0/1), Corsetti 2 (1/2). Ne: Dentamaro. All.: Sabatelli.

FORLÌ: Melandri 4 (2/4), Zavalloni 2 (1/1, 0/4), Pieraccini 2 (1/1), Patera 6 (3/6, 0/2), Missanelli 18 (4/12, 2/4); Zampiga 8 (4/8, 0/1), Olajide 2 (1/1, 0/1), Vespignani 5 (2/3), Duca (0/1), Ragazzini (0/1), Palmisano (0/1). Ne: Gramaccioni. All.: Castelli. ARBITRI: Caldarola (Bari) e Lucarella (Taranto).

NOTE: presente in tribuna il coach dell’Italbasket maschile under 18 Andrea Capobianco. Al termine del match controllo antidoping: sorteggiate Alesiani e Reani (Campobasso); Ragazzini e Patera (Forlì). Tiri liberi: Campobasso 7/8; Forlì 8/16. Rimbalzi: Campobasso 29 (Alesiani 7); Forlì 23 (Missanelli 6). Assist: Campobasso 22 (Di Gregorio 7); Forlì 9 (Pieraccini, Missanelli e Patera 2). Progressione punteggio: 184 (5’), 35-18 (15’), 57-33 (25’), 81-44 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 38 (84-46); Forlì mai.