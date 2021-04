Covid-19, tre nuovi positivi e tre decessi. 36 i guariti. I ricoverati in Molise sono 54

Nella giornata di martedì 27 aprile 2021, tre nuovi positivi (due a Frosolone e uno a Castelmauro) e tre decessi per un totale di inizio pandemia che sale a quota 471. Si tratta di un 50enne di Sepino e una 72enne di Venafro, ricoverati in Terapia Intensiva, e una 92enne di Campobasso in Malattie Infettive.

36 i guariti nella giornata odierna (5 a Termoli, 4 a Campobasso e Agnone).

51 sono i ricoverati al Cardarelli di Campobasso (43 in Malattie Infettive e otto in Terapia Intensiva), due in Terapia Intensiva al Gemelli Molise, uno in Terapia Intensiva al Neuromed di Pozzilli. Nessun ricoverato al San Timoteo di Termoli. ll totale dei ricoverati è di 54.

617 sono gli attuali positivi: 493 in provincia di Campobasso, 122 in quella di Isernia.