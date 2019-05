Alleati di Governo, rivali sui territori. Campobasso pronta per la parata di big a scopi elettorali. Attesi Di Maio e Salvini

Come da tradizione, anche in occasione delle amministrative di maggio, il Molise attende la parata dei big della politica. I due vicepremier, alleati di Governo, ma rivali in Regioni e Comuni, la prossima settimana saranno a Campobasso per tirare la volata ai due rispettivi aspiranti sindaci.

L’8 maggio, salvo imprevisti relativi al Consiglio dei Ministri (dove in agenda c’è il controverso caso Siri ndr), potrebbe essere la volta di Luigi Di Maio, nel capoluogo al fianco di Roberto Gravina.

Il 15 maggio, invece, il giorno dedicato al vicepremier leghista Matteo Salvini, in città al fianco della candidata sindaca del partito del Carroccio, Maria Domenica D’Alessandro.

Sia Salvini che Di Maio, solo un anno fa, erano stati a Campobasso in occasione del voto delle Regionali.

Ritornano ora per riaccendere i fari sulla ventesima regione per meri scopi elettorali.