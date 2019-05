Amministrative Campobasso, giovane ma alle spalle un impegno attivo nello sport cittadino. Gennaro Niro: “Parto da lì. Settore da potenziare per incentivare l’economia e l’occupazione”

Classe 1982, componente della segreteria particolare dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Gennaro Niro si presenta agli elettori in occasione del voto del prossimo 26 maggio. In corsa per un posto da consigliere comunale di Palazzo San Giorgio, il suo nome compare al fianco del simbolo Popolari per l’Italia. Nella compagine moderata che, a livello nazionale, fa riferimento all’ex ministro della Difesa, Mario Mauro, candidato alle Europee per la circoscrizione Sud, Gennaro Niro ha trovato lo spazio giusto per portare avanti la sua idea di città capoluogo, per la quale indica una serie di priorità.

Da anni parte attiva dello sport cittadino, Niro non poteva che partire proprio da un settore che conosce a fondo, per elencare e sviluppare, a suo avviso, ciò di cui avrebbe bisogno la città.

Da anni il suo impegno va in direzione dello sport cittadino. Partiamo da lì. In questo senso qual è l’idea che sta proponendo ai cittadini? “Credo che in questo settore ci sia parecchio da fare, ma allo stesso tempo che ci siano anche tutti i presupposti per far sì che l’amministrazione si impegni per essere al fianco dei cittadini e dei tanti giovani che, sempre di più, praticano e si avvicinano alle discipline sportive più disparate”.

Secondo lei, come un amministratore può dimostrare la propria vicinanza a un settore che coinvolge sempre più persone di età differente? “Per prima cosa dando dimostrazione di un impegno concreto. Come? Di certo non solo con la concessione del patrocinio gratuito alle attività delle società sportive, bensì divenendo parte attiva di quelle istanze che arrivano dal territorio. Per gli eventi sportivi organizzati sul territorio comunale, il patrocinio, ad esempio, bisognerebbe concederlo anche attraverso l’erogazione di una sovvenzione, per una quota di contribuzione non superiore al 30%. Bisognerebbe poi operare affinché, in occasione di eventi di richiamo per la città, le società o le associazioni sportive possano avere la possibilità di usufruire di spazi a titolo gratuito. Il Comune e gli amministratori dovrebbero, inoltre, favorire l’organizzazione di eventi di carattere sia nazionale che internazionale, prevedendo delle premialità, in termini di contributo economico, per quelle società o associazioni capaci di favorire l’incoming di turisti sportivi. Solo così lo sport diverrà davvero motore propulsore per l’economia cittadina e l’occupazione locale. Si tratta di una serie di accorgimenti semplici da realizzare, alla cui base hanno l’istituzione di un Comitato Tecnico Sportivo cittadino che, annualmente, secondo un apposito regolamento preventivamente approvato dall’amministrazione, ripartisce l’erogazione di contributi comunali che si andranno a sommare a quelli già previsti dalla legge regionale L.R. n.23/2016. Ovviamente si tratta di un’azione amministrativa che non può che andare, inoltre, in direzione delle fasce più deboli della città. Qualsiasi tipo di sport, infatti, è per sua stessa natura inclusivo, per cui non si può operare non tenendo presente questo presupposto fondamentale”.

Quindi sport e sociale? “Sono convinto che gli amministratori comunali hanno il dovere e la grande responsabilità di incentivare la pratica sportiva nei ragazzi della città. Soprattutto quelli delle famiglie più bisognose, quelle in difficoltà economica. Avvicinare i ragazzi ai valori dello sport significa anche sottrarli a strade pericolose e avvicinarli, invece, a quei principi di rispetto che sono alla base del concetto stesso di legalità”.

In questo senso qual è il suo impegno? “Quello di essere al fianco di chi ha bisogno con fatti concreti. Incentivare la pratica dello sport nelle fasce più deboli, significa anche che il Comune sia disposto a sostenere i costi dell’attività sportiva dei figli, di età compresa tra i 6 e 17 anni, di quelle famiglie. Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo potrebbe essere ad esempio pari al 50% del costo sostenuto per l’iscrizione e partecipazione a corsi svolti nel corso dell’anno”.

Sport e sociale, ma non dimentichiamo la questione impianti. Tema caldo soprattutto in campagna elettorale. In merito che idea ha? “La necessità più urgente sul territorio comunale è quella di provvedere ad un censimento di tutte le strutture. Di pari rilevanza c’è poi l’aspetto relativo alla vigilanza sulla concessione degli impianti stessi ai soggetti aggiudicatari di bandi nel rispetto di quelli che sono gli interessi pubblici. Per favorire il potenziamento dell’impiantistica credo che non si possa poi prescindere da forme di projectfinancing”. Particolare attenzione sarà dedicata, dunque, agli sport cosi detti minori, senza dimenticare, però, tutte quelle attività che hanno un grande seguito in termini di numeri quali ovviamente il calcio, il basket, il rugby, il tennis ed altri. Movimenti sportivi che, se praticati a certi livelli, danno lustro alla città creando automaticamente indotti e posti di lavoro facendo da traino anche agli altri sport. Lo stadio di Selva Piana, rimesso a norma, può e deve essere sfruttato non solo per manifestazioni sportive ma anche per concerti e celebrazioni culturali. L’area dell’Ex Romagnoli, in sinergia con la Regione Molise, va recuperata e resa decorosa. Il Palavazzieri, i campi da tennis, il campo coni con relativa pista di atletica, unito al nascente progetto del nuovo campo da rugby saranno le nostre priorità”.

Lei lavora nella segreteria di un attuale assessore regionale e ha deciso di metterci la faccia. Crede che il suo ‘dominus’ la sosterrà? “In realtà sono certo che sosterrà indistintamente tutta la squadra e tutti i candidati della lista a cui, colgo l’occasione per fare un in bocca al lupo collettivo. Al di là di tutto, mi vede? Sono in tema: rigorosamente in tuta. Questo vuol dire che – sorride – ho iniziato a correre già da un bel po’”.

