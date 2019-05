Comunali, alle 19 a Campobasso ha votato il 53,57% degli aventi diritto. Domani il verdetto

COME SI VOTA E SISTEMA ELETTORALE – Urne aperte fino alle 23 a Campobasso. Nella città capoluogo, insieme alle Europee si vota, così come in altri 58 comuni del Molise, per il rinnovo del Consiglio comunale.

Alle 19,00 di oggi, domenica 26 maggio, l’affluenza alle urne per il voto del rinnovo dell’Assise civica di Palazzo San Giorgio è del 53,57%.



In tutta la provincia di Campobasso per le Amministrative, alle 19, ha, invece, votato il 49,73% degli aventi diritto. 46,86% la soglia raggiunta in provincia di Isernia.

In tutto il Molise la soglia per il voto alle Europee alle 19 si è assestata, invece, sul 41,91%. Qualche punto in più della scorsa tornata elettorale, quando alla stessa ora aveva votato il 39,73% degli elettori.

A Campobasso sempre per le Europee e sempre alle 19 ha votato il 43,74%.

I numeri dell’affluenza dimostrano come sia sentita soprattutto la tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, dove la sfida a cinque vede in corsa tre uomini e due donne.

A correre per lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio ci sono l’uscente Antonio Battista per il centrosinistra, Roberto Gravina per il Movimento Cinque Stelle, Maria Domenica D’Alessandro per il centrodestra, Paola Liberanome per Io amo Campobasso e Orlando Iannotti per i Forconi. Tutti gli aspiranti sindaci questa mattina si sono recati alle urne e sono stati immortalati al momento del voto da fotografi e giornalisti.

Nei seggi del cpaoluogo nono stati segnalati particolari problematiche

I seggi chiuderanno alle 23. Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede per le Europee. Solo domani, lunedì 27 maggio, alle 14 saranno scrutinate le schede per le amministrative.