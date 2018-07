Palazzo San Giorgio, l’assise civica si dota di un sistema di riprese, del voto elettronico e della diretta streaming

“Il Consiglio comunale si è dotato finalmente di un sistema di riprese dei lavori audio/video moderno, del sistema di voto elettronico e di un sistema di diretta streaming per le sedute. Tutto ciò garantisce modernità, trasparenza, produttività ed economicità che sono fondamentali per la correttezza e il funzionamento della pubblica amministrazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, presentando il nuovo impianto telematico che andrà in funzione dalla seduta di domani insieme al segretario comunale, Vincenzo Benassai, e al presidente della commissione consiliare Bilancio, Pietro Montanaro.

Durante – i cittadini di Campobasso e non solo, se fossero interessati a seguire le sedute del Consiglio, non dovranno fare altro che aprire il sito istituzionale del Comune ( “È evidente che il punto principale è quello della trasparenza: finalmente – ha sottolineato– i cittadini di Campobasso e non solo, se fossero interessati a seguire le sedute del Consiglio, non dovranno fare altro che aprire il sito istituzionale del Comune ( www.comune.campobasso.it ) e troveranno nella home page il banner dedicato ‘seduta del Consiglio comunale di Campobasso’. Tutte le sedute dell’assise resteranno in una pagina e si potranno eventualmente recuperare per prenderne visione”.

Inoltre, “sulla trasparenza abbiamo fatto un passo ulteriore perché in futuro anche le sedute delle commissioni consiliari saranno fruibili dalla rete attraverso un sistema di riprese audio/video di cui è stata servita la sala Mancini, luogo in cui le stesse si riuniscono. Per quanto riguarda la produttività e l’economicità – ha sottolineato il presidente dell’assise di Palazzo San Giorgio – aggiungo che all’interno del Consiglio comunale si supererà il voto per alzata di mano e si passerà ad un sistema di voto elettronico moderno e sicuramente non fallace”.