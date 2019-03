Coppa Italia di basket A2 femminile by night: mapping, pasta party e dj-set riscuotono consensi

Se la cerimonia inaugurale era stata festa di colori, il fronte by night della giornata inaugurale della Final Eight di Coppa Italia di basket di A2 femminile, svolto nella serata del 21 marzo 2019, ha rappresentato momento di assoluta soddisfazione per gli organizzatori della Magnolia Campobasso.

OCCHI AL CIELO In piazza Vittorio Emanuele II, davanti alle vetrate di Palazzo San Giorgio, in tanti hanno alzato gli occhi al cielo per ammirare il mapping (la ricostruzione 3D con animazioni della facciata) su cui sono state proiettate scene cestistiche con, peraltro, anche la proposizione dei loghi della Coppa Italia e delle otto formazioni finaliste. L’attesa è stata sciolta da un countdown che ha accomunato appassionati e semplici curiosi rimasti estasiati di fronte al video proposto curato dalla Plas Media.

DELIZIE DEL PALATO Ed un riscontro notevole – peraltro – è arrivato anche dal pasta party che ha animato la serata con tantissimi piatti consumati per allietare il piacere dei tanti presenti nel centro cittadino.

MELODIE PER IL CUORE Divertimento che è proseguito anche con il dj-set alla presenza di Valentina Vignali, la madrina della kermesse che, estremamente disponibile, ha risposto presente a tutte le richieste di selfie ricevute sino a tarda sera.

Un epilogo di prima giornata da sorrisi larghissimi, quegli stessi che il team rossoblù si augura di poter dispensare sul parquet da gioco con le qualità delle giocate dei propri #fioridacciaio.