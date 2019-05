Scuole chiuse a Campobasso giovedì 16 maggio 2019 per il passaggio in città del Giro d’Italia durante la tappa Cassino – San Giovanni Rotondo e per la partenza dal capoluogo molisano, alle 12, del Giro E (il giro delle biciclette elettriche).

Manca ancora l’ufficialità, ma si va verso la chiusura delle scuole per permettere ai ragazzi di vedere da vicino la manifestazione rosa.